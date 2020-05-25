لاعب نادي جمهورية شبين يتعافى من كورونا

أعلن نادي جمهورية شبين أحد أندية دوري الدرجة الثانية في مصر، اليوم الاثنين، تعافي أحمد الشرقاوي لاعب الفريق من الإصابة بفيروس لاعب الفريق من الإصابة بفيروس كورونا وأكد نادي جمهورية شبين عبر صفتحه الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن اللاعب غادر المستشفي بعد خضوعه للحجر الصحي والتأكد من شفاءه بشكل كامل من فيروس كورونا. الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن اللاعب غادر المستشفي بعد خضوعه للحجر الصحي والتأكد من شفاءه بشكل كامل من فيروس كورونا.

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