لاعب نادي جمهورية شبين يتعافى من كورونا

أعلن نادي جمهورية شبين أحد أندية دوري الدرجة الثانية في مصر، اليوم الاثنين، تعافي أحمد الشرقاويلاعب الفريق من الإصابة بفيروس كورونا.
وأكد نادي جمهورية شبين عبر صفتحهالرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن اللاعب غادر المستشفي بعد خضوعه للحجر الصحي والتأكد من شفاءه بشكل كامل من فيروس كورونا.
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