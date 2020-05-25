ثريا محمد: انتظروا منتخب السلة بشكل أفضل.. وفخورة بما قدمه الأهلي أفريقيًا

أجرى الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" من خلال موقعه حوارًا خاصًا مع ثريا محمد لاعبة منتخب مصر والنادي الأهلي عن بطولة الافرو باسكت مع المنتخب وبطولة إفريقيا للأندية مع ناديها.

وقالت ثريا في خلال حوارها مع فيبا : لعبنا مباراة قوية واستثنائية أمام الكاميرون من أجل التأهل لدور ربع النهائي من بطولة الأفرو باسكت في العام الماضي".

وأضافت "تراجعنا في النتيجة وكان الفارق 18 نقطة، ولكن في نهاية الربع الثالث ضاعفنا التركيز وتمكنا من الفوز والتأهل لدور ربع النهائي، أثبتنا للجميع أن المنتخب المصري فريق قوي ويستحق أن يتواجد وسط الأربعة الكبار وقررنا أننا لن نقبل بأي مركز إلا في المراكز الأربعة الأولى".

وتابعت ثريا "بعد خسارة مباراة موزمبيق، واجهنا منتخب أنجولا في مباراة التصنيف من الخامس للثامن، وخسرنا

في آخر 4 ثواني أمامهم، منتخب أنجولا رائع وكانوا البطل في 2013، فمعنى أن نكون ندًا لهم والمستوى متقارب فهذا يعني الكثير".

وأضافت "تعلمنا العديد من الأمور في هذه البطولة، في النسخة المقبلة من المسابقة سنتعامل بشكل أفضل، ستكون لدينا فرصة لتحقيق مركز أفضل وسط منتخبات القارة".

وكان المنتخب المصري قد حقق في هذه النسخة من البطولة المركز السابع بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار في مباراة تحديد المراكز السابع والثامن.

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واستكمل ثريا "حاليًا نملك لاعبات أكثر في الجامعات الامريكية أكثر من أي وقت مضى، هذه ميزة للمنتخب المصري ويعزز فرصنا في البطولة المقبلة، جميع اللاعبات في النسخة السابقة من

البطولة رائعات، ولكن مع إضافة المحترفات في أمريكا سيزداد المنتخب قوة".

وانتقلت ثريا محمد للحديث عن مشاركتها مع النادي الأهلي في بطولة إفريقيا للأندية الأبطال سيدات والتي حقق فيها الفريق المركز الثالث بينما حقق سبورتنج المركز الرابع.

وقالت ثريا "أعترف بأنني فخورة بما قدمناه في هذه البطولة، ولكن أيضًا لم يكن هدفنا هو تحقيق هذا المركز وكنا نطمح للفوز باللقب، هذه كانت المشاركة الأولى لنا ولسوء الحظ خسرنا في آخر ثانيتين في مباراة نصف النهائي".

وتابعت ثريا "كنا نأمل في تحقيق نتائج أفضل في البطولة، ولكنها ستكون دفعة قوية لنا فيما هو قادم، حصدنا العديد من الإيجابيات في هذه البطولة منها اللعب في مستوى عالي من المنافسة مع أفضل فرق القارة".

وعن فترة توقف النشاط الرياضي في مصر، قالت ثريا "حاليًا افتقد اللعبة كثيرًا ولكن رغم ذلك إلا أن هناك جانب إيجابي وهو قضاء وقت أكثر مع العائلة واستمتع به، اقضي وقتي في قراءة الكتب ومشاهدة الأفلام بجانب القيام بالتمارين المنزلية".