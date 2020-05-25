لايبزيج يعلن إصابة يوسف بولسن

أكد نادي لايبزيج الألماني غياب الدنماركي يوسف بولسن عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة بعد تعرضه للإصابة. وأوضح النادي الألماني أن يوسف بولسن أجرى أشعة أثبتت إصابته في أربطة كاحل قدمه اليمنى، وذلك خلال مشاركته مع فريقه في مباراة ماينز. فريقه في مباراة ماينز. ومن المقرر أن يلتقي لايبزيج بنظيره هيرتا برلين يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني.

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