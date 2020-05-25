نادي تورينو يعلن شفاء لاعبه المصاب بفيروس كورونا

أعلن نادي تورينو الإيطالي، اليوم الاثنين، تعافي لاعبه المصاب بفيروس كورونا، مؤكدًا أن اللاعب بصحة جيدة ويؤدي التدريبات الفردية.

وكان نادي تورينو كشف إصابة لاعب لم يفصح عن اسمه في السادس

من الشهر الجاري بعد ثبوت إيجابية التحاليل، ليخصع للحجر الصحي، قبل أن يعلن اليوم الاثنين شفاءه بشكل نهائي.

وأكد نادي تورينو خلال البيان

الذي أصدره اليوم أن التحاليل الأخيرة أثبتت جميعها شفاء اللاعب من فيروس كورونا بشكل نهائي، مشيرًا أن اللاعب يؤدي التدريبات بشكل منفرد في منزله.ويؤدي لاعبي النادي الإيطالي التدريبات الجماعية على هيئة مجموعات صغيرة تحسبًا لعدم تفشي فيروس كورونا بينهم.