جوهرة شالكة على رادار ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني تضع عينها على الويلزي رابي ماتوندو جناح نادي شالكه الألماني، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الملكي.

وذكرت صحفية "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ريال مدريد مهتم بلاعب شالكة رابي ماتوندو صاحب الـ19 عام، الذي انضم إلى النادي الألماني قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي الصيف الماضي مقابل 13

مليون يورو.

يذكر أن هناك عدد من الأندية الإنجليزية التي تهتم أيضًا بضم اللاعب الويلزي هذا الصيف، وعلى رأسهم ليفربول ومانشستر يونايتد.

وتعاني معظم الأندية الأوروبية الكبرى من أزمة إقتصادية بعد جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم مؤخرًا، مما أدى إلى توقف جميع الأنشطة الرياضية للحد من انتشار الوباء، وتسبب في

خسائر مالية كبيرة قد تؤثر بشكل كبير على سوق الانتقالات المقبل، مما قد يغير القيمة المادية لصفقات اللاعبين، ويبدو أن كرة القدم الأوروبية ستكون على موعد مع سوق انتقالات لم تشهده من قبل.

وأجمعت الصحف الأوروبية على أن الأندية الكبرى أصبحت مضطرة لتغيير خططها للميركاتو الصيفي المقبل، وتقليص ميزانياتها للتعاقد مع لاعبين جدد، لذلك فإن التوجه العام للأندية سيكون بمحاولة استغلال أوراق بعض من لاعبيهم من أجل التعاقد مع لاعبين جدد عبر صفقات تبادلية مباشرة أو مع إضافات ومتغيرات.