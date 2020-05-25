بايرن ميونيخ يعلن غياب نجم الفريق في مباراته أمام بوروسيا دورتموند

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الاثنين، غياب تياجو ألكانتارا نجم الفريق البافاري، عن المواجهة المرتقبة أمام غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، التي ستقام غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من البوندسليجا.

أكد هانزي فليك المدير الفني لبايرن

ميونيخ، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن ألكانتارا لن يشارك أمام بوروسيا دورتموند، مشيرًا أن اللاعب لم يكن قادرًا على التدرب بشكل جيد خلال مران الفريق اليوم.

ولم يفصح مدرب بايرن ميونيخ عن البديل الذي يحل بدلًا من تياجو ألكانتارا خلال المواجهة المرتقبة أمام دورتموند.

ويتصدر بايرن ميونيخ ترتيب الدوري الألماني حتى الأن برصيد 61 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه بوروسيا دوتموند الذي يحل وصيفًا، ويحتاج بايرن ميونيخ إلى تحقيق الانتصار لتوسيع الفارق مع منافسه للحفاظ على اللقب.