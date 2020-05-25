أوين هارجريفز: لا أنصح تيمو فيرنر بـ “ليفربول”!

نصح لاعب وسط مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ السابق “أوين هارجريفز” مهاجم فريق لايبزج الألماني، تيمو فيرنر، بالانتقال إلى مانشستر يونايتد بدلاً من ليفربول، فإذا فعل سيؤدي دورًا أكبر على ملعب أولد ترافورد أكثر مما سيفعل على ملعب آنفيلد روود.

ويقدم تيمو فيرنر عروضًا قوية رفقة آر بي لايبزيج هذا الموسم، وأحرز مؤخرًا ثلاثة أهداف (هاتريك) في شباك ماينز في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، أمس الأحد، ضمن الجولة الـ 27 من الدوري الألماني.

ورفع تيمو فيرنر رصيد أهدافه هذا الموسم لـ 30 هدفًا في جميع المسابقات مع لايبزيج، من بينهم 24 هدفًا في البوندسليجا، ليواصل منافسة روبرت ليفاندوفسكي المتصدر بـ 27 هدف على لقب الهداف.

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ويعتقد هارجريفز أنه ينبغي على مانشستر يونايتد تقديم عرض قوي لإقناع تيمو فيرنر بالانضمام إلى كتيبة أولي جونار سولشاير في ميركاتو الصيف، لثقته في أن مهاجم منتخب الماكينات الألمانية سيكافح كثيرًا لحجز مكان أساسي مع ليفربول في ظل وجود نجم منتخب البرازيل “روبرتو فيرمينو” الذي يشغل نفس مركز تيمو فيرنر مع الريدز.

وقال هارجريفز في تصريحات أدلى بها لشبكة BT سبورت البريطانية: “أجل، لن يلعب تيمو فيرنر بصفة أساسية في ظل وجود فيرمينو الذي يعد واحدًا من أفضل اللاعبين المفضلين لديّ”.

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وأضاف أسطورة بايرن ميونخ: “أعتقد أن تلك هي المعضلة، فأينما يذهب، يجب أن يلعب بصفة مستمرة، وفي ظل الأسلوب الذي يلعب به مانشستر يونايتد الآن، يمكنني أن أرى مستقبل فيرنر هناك، فهم يريدون نوعية هذا اللاعب”.

وأكمل هارجي “فيرنر يجتهد كثيرًا، كما أنه هداف من طراز فريد، وزميل جيد في الملعب، وكل تلك الأشياء أنت تحتاجها، لكنه لن يلعب في ظل وجود فيرمينو في ليفربول”.

أصبح فيرنر أول لاعب ألماني في البوندسليجا يحرز هاتريك مرتين في شباك نفس الخصم “ماينز” في موسم واحد منذ عام 1989، ويبلغ من العمر حاليًا 24 عامًا فقط.

وجاء تصريح أوين هارجريفز في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن إمكانية رحيل المهاجم النيجيري “أوديون إيجالو” إلى الدوري الصيني بعد انتهاء إعارته مع مانشستر يونايتد.

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