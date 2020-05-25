صالح جمعة بين خطط الزمالك في ميركاتو الصيف

يستعد نادي الزمالك لإعلان صفقتين جديدتين خلال ميركاتو الصيف 2020، حسب ما أكده رئيس النادي مرتضى منصور في حديثه مع وسائل إعلام محلية.

وقال مرتضى منصور أنه يجهز لإعلان مفاجأة سارة لجمهور الزمالك، حيث يقوم خلال الفترة الحالية بتكثيف مفاوضاته مع لاعبيّن اثنين أحدهما صانع ألعاب الأهلي “صالح جمعة“.

ويسعى الزمالك لتدعيم صفوفه خاصة في مركز صناعة الألعاب تحسبًا لرحيل الدولي التونسي “فرجاني ساسي” الذي تلقى عدة عروض جادة للظفر به هذا الصيف.

ووعد مرتضى منصور جمهور الزمالك بإبرام أكثر من صفقة للتحضير للمنافسة على لقب الدوري في الموسم الكروي الجديد 2021/2020 بما أن آمال الفريق تبخرت في لقب الدوري المصري هذا الموسم.

ورفض رئيس الزمالك الكشف عن هوية اللاعبيّن قبل نجاح المفاوضات بشكل رسمي، لكن مصادر صحفية أكدت أن صالح جمعة الهدف الرئيسى لمرتضى منصور.

ووصلت علاقة صالح جمعة بإدارة الأهلي والمدير الفني رينيه فايلر إلى طريق مسدود في الفترة الأخيرة، خاصةً بعدما علم النادي برغبته في الرحيل بالمجان، والاستفادة من ضعف نسبة مشاركته مع الفريق.

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نقطة قوة الزمالك

يبدو أن ظهير الزمالك “عبد الله جمعة” سيكون نقطة قوة الزمالك في المفاوضات، وبمثابة همزة الوصل في اتمام الاتفاق بنجاح بين بطل الكونفدرالية 2019 وصالح جمعة.

وتنافس الزمالك مع الاهلي خلال عام 2015 للحصول على خدمات صالح جمعة من إنبي، بعد عودته من رحلة احترافية متواضعة مع نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي، لكن اللاعب المثير للجدل فضل حينها الانضمام لصفوف بطل القرن.

ويحاول مسؤولو الزمالك التعاقد مع صالح جمعة لضرب عصفورين بحجر واحد، الأول هو الرد على صفقة انضمام محمود كهربا إلى الأهلي خلال الميركاتو الشتوي الماضي، والثاني تدعيم الفريق تحسبًا لرحيل فرجاني ساسي.

فهل ينجح الزمالك في مخططه؟ أم يعرقل الاهلي الصفقة ويبقي على صالح جمعة بين صفوفه، ويشترط بيعه إلى أحد الأندية الخارجية؟.

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