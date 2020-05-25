لعب الأسطورة “جي–جي أوكوتشا” (مواليد 14 أغسطس 1973)، مع منتخب نيجيريا فى الفترة من 1993 حتي 2006، وشارك مع منتخب بلاده في كأس العالم ثلاث مرات أعوام (1994، 1998، 2002)، وفى هذا السياق نستعرض معكم فيديو جميع أهداف أوكوتشا مع منتخب نيجيريا.

وصلت عدد مشاركات أوكوتشا مع منتخب نيجيريا الى 73 مباراة، سجل خلالها 14 هدف، وكان أول ظهور رسمي له مع المنتخب عام 1993 أمام منتخب كوت دي فوار “ساحل العاج” فى تصفيات كأس العالم.

أظهر أوكوتشا مهارات كبيرة خلال مشواره مع منتخب نيجيريا خلال فترة التسعينيات، حيث قدمت نيجيريا مستوى رائع في كأس العالم 1994 وكأس العالم 1998، وفي أولمبياد أتالانتا 1996.

وقاد أوكوتشا منتخب النسور الخضر للفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد أتالانتا، وبعد عامين لعب دورًا هامًا في هزيمة إسبانيا وبلغاريا خلال دور مجموعات مونديال فرنسا 98 لتتأهل نيجيريا إلى ثمن النهائي أمام الدنمارك.

كما ساهم أوكوتشا في التأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2000 أمام الكاميرون، وسجل هدف في النهائي، بالإضافة إلى ثنائية أمام تونس في دور المجموعات.

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وأعلن أوكوتشا اسلامه في منتصف شهر فبراير 2019 أثناء تواجده في تركيا، واختار اسم خاتم الأنبياء والرسل “محمد” ليكون اسمه الأول بدلاً من “أوجستين”.

واكتسب جي–جي أوكوتشا شعبية كبيرة في الملاعب الأوروبية خلال فترتي التسعينيات ومطلع الألفية الجديدة بفضل مهاراته الطبيعية التي أظهرها في الدوري الفرنسي والدوري الإنجليزي رفقة ناديي باريس سان جيرمان وبولتون واندرز.

إليكم فيديو جميع أهداف أوكوتشا مع منتخب نيجيريا

الجزء الثاني