ماينز يستعطف أسطورتهم يورجن كلوب من أجل ضم معذبهم إلى ليفربول

أشاد مشجعو ليفربول بدعوة نادي ماينز 05 إلى مدربهم “يورجن كلوب” ، من أجل تسريع عملية التعاقد مع المهاجم الألماني “تيمو فيرنر” خلال الميركاتو الصيفي.

كان مهاجم لايبزيج هدفًا للريدز منذ فترة الانتقالات في يناير الماضي، مع تسجيله 30 هدفًا و 12 تمريرة حاسمة هذا الموسم، كأحد أفضل المهاجمين في أوروبا.

وجاء ثلاثة من أهدافه ضد ماينز في الفوز 5-0 ، وهو أول أهداف اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا منذ عودة الدوري الألماني من تعليق فيروس كورونا.

وسبق وقام فيرنر بتسجيل هاتريك آخر في مباراة الذهاب بين الفريقين، في شباك ماينز قبل التوقف، لذلك أرسل فريق البوندسليجا رسالة مباشرة إلى مدرب ليفربول وأسطورتهم “يورجن كلوب”.

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وكتب ماينز عبر حسابه الرسمي على تويتر بعد مباراة أمس ضد لايبزيج “كلوبو ، هل يمكنك أخذه بالفعل؟” وكان القصد التعاقد مع فيرنر.

يذكر أن هناك شرط جزائي في عقد تيمو فيرنر يجعل سعره في سوق انتقالات 2020، فقط 52 مليون يورو، وهو ما شجع ليفربول للتفاوض من أجل الحصول عليه.

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