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أسطورة السنغال: جي-جي أوكوتشا أفضل لاعب في تاريخ أفريقيا “موهبة”

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محمود ماهر 0 تبليغ

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وُصف أسطورة منتخب نيجيريا جيجي أوكوتشا بأفضل لاعب في تاريخ أفريقيا موهبة من قبل أسطورة منتخب السنغال الحاجي ضيوف خلال تصريح إذاعي.

واكتسب جيجي أوكوتشا شعبية كبيرة في الملاعب الأوروبية خلال فترتي التسعينيات ومطلع الألفية الجديدة بفضل مهاراته الطبيعية التي أظهرها في الدوري الفرنسي والدوري الإنجليزي رفقة ناديي باريس سان جيرمان وبولتون واندرز.

وقال الحاجي ضيوف أحترم ما قام به دروجبا وإيتو في كرة القدم، وسأستمر في الدفاع عنهما، لكن أرى جيجي أوكوتشا أكثر الأفارقة موهبة في كرة القدم، هذا ما أراه منذ أن ولدت.

وأوضح أوكوتشا أكثر اللاعبين موهبة من بين من رأيتهم في حياتي، صحيح لم يفز بكأس أمم أفريقيا أو بالكرة الذهبية، لكن لا يمكن لأحد أن ينكر أنه الأكثر موهبة في تاريخ كرة القدم الأفريقية.

ملك التسعينيات

أظهر أوكوتشا مهارات كبيرة خلال مشواره مع منتخب نيجيريا خلال فترة التسعينيات، حيث قدمت نيجيريا مستوى رائع في كأس العالم 1994 وكأس العالم 1998، وفي أولمبياد أتالانتا 1996.

وقاد أوكوتشا منتخب النسور الخضر للفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد أتالانتا، وبعد عامين لعب دورًا هامًا في هزيمة إسبانيا وبلغاريا خلال دور مجموعات مونديال فرنسا 98 لتتأهل نيجيريا إلى ثمن النهائي أمام الدنمارك.

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أسطورة باريس سان جيرمان جي جي أوكوتشا
أسطورة باريس سان جيرمان جي جي أوكوتشا – صور Getty

كما ساهم أوكوتشا في التأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2000 أمام الكاميرون، وسجل هدف في النهائي، بالإضافة إلى ثنائية أمام تونس في دور المجموعات.

وأعلن أوكوتشا اسلامه في منتصف شهر فبراير 2019 أثناء تواجده في تركيا، واختار اسم خاتم الأنبياء والرسل “محمد” ليكون اسمه الأول بدلاً من “أوجستين”.

إسلام أسطورة نيجيريا جي-جي أوكوتشا (محمد أوكوتشا) – صور: Getty

ويوجد صراع دائر حاليًا بين صامويل إيتو والحاجي الضيوف على صاحب لقب أفضل لاعب في تاريخ القارة السمراء، حيث خرج إيتو بتصريح مثير يتحدث فيه عن أحقيته في 8 أو 9 كرات ذهبية أفريقية، وإنه سيبقى الأفضل في تاريخ القارة السمراء بسبب البطولات التي حققها مع والإنتر ومع منتخب الكاميرون.

ولا يزال صامويل إيتو يتربع على عرش أفضل هداف في تاريخ كأس أمم أفريقيا برصيد 18 هدفًا سجلهم في نسخ 2000 و2002 و2004 و2006 و2008 و2010.

وفاز إيتو بلقب هداف كأس أمم أفريقيا في نسخة مصر 2006 ونسخة غانا 2008، وقاد بلاده للتتويج بكأس أمم أفريقيا في نسختي 2000 و2002.

استلام مذهل من جي جي أوكوتشا خلال مباراة خيرية بعد اعتزاله لكرة القدم بسنوات – صور Getty

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