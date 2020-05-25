ميسي: كدت أرحل عن برشلونة عام 2016 لكن لم أتلق أي عرض!

اعترف النجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي” بأنه كاد يرحل عن صفوف برشلونة في عام 2016 بسبب سوء تعامل الحكومة الإسبانية معه، على خلفية تورطه في قضايا متعلقة بالتهرب الضريبي، إلا أنه لم يتلق أي عرض من الأندية الراغبة في التعاقد معه.

وحاولت أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان التعاقد مع ميسي خلال عامي 2017 و2018، وانضم نادي الإنتر الإيطالي لقائمة الأندية الراغبة في ضمه خلال عام 2019، بعد نجاح تجربة كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس.

وقال ليونيل ميسي في تصريحات صحفية بداية هذا الأسبوع “كدت أرحل عن برشلونة في عام 2016، أردت مغادرة إسبانيا وليس مغادرة برشلونة بسبب سوء المعاملة بعد قضية التهرب الضريبي”.

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وأضاف “عندما أردت الرحيل عن إسبانيا لم تكن لديّ عروض رسمية من أي فريق لأن الجميع يعلم بأنني أود البقاء والاعتزال مع برشلونة”.

وأتهم ميسي بالتحايل الضريبي من قبل الخزانة الإسبانية، وكاد يتعرض للسجن لمدة 21 شهرًا، قبل أن يسدد المبلغ المديون به للحكومة المحلية.

وأوضح ميسي في نهاية حديثه “الأمر كان صعبًا عليّ وعلى عائلتي، خاصةً أطفالي لأنهم كانوا صغارًا ولا يعلمون ما يحدث، فكرتي وفكرة عائلتي هي الاعتزال بين صفوف برشلونة، مكانتي كبيرة في النادي، والمدينة جميلة، ولا أعتقد أنني أرغب في تغيير أصدقائي”.

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