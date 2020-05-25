رياضة | جوارديولا يُعرقل انتقال نجم برشلونة إلى مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر جوارديولا يُعرقل انتقال نجم برشلونة إلى مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، عن رغبه مانشستر سيتي في التعاقد مع لاعب برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مانشستر سيتي ارتبط إسمه بالتعاقد مع البرتغالي نيلسون سميدو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وتابعت الصحيفة، أن برشلونة قد يعقد صفقة تبادلية مع مانشستر سيتي، عن طريق انتقال سميدو إلى السيتيزن مقابل الحصول على خدمات جواو كانسيلو.

وأشارت الصحيفة، أن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي لا يرغب في التعاقد مع سميدو، مشيرا إلى أنه لن يتم التعاقد منقبل المان بلو مع أي ظهير خلال الفترة المقبلة.

وأتمت الصحيفة، أن كانسيلو من الصعب جداً مغادرته ملعب الاتحاد هذا الموسم، لأنه ضمن خطط بيب جوارديولا الموسم المقبل.