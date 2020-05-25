رياضة | شنجهاي الصيني يوجه صدمة إلى مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر شنجهاي الصيني يوجه صدمة إلى مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن آمال مانشستر يونايتد في تجديد إعارة النيجيري أوديون إيجالو تبددت بشكل كامل وذلك قبل أسبوع من نهاية إعارة نجم الهجوم النيجيري.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن شنجهاي شينهوا رفض طلب مانشستر يونايتد باستمرار إيجالو في قلعة أولد ترافورد لمدة 3 أشهر إضافية.

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وأكدت الصحيفة البريطانية أن النادي الصيني طالب بضرورة عودة إيجالو له استعدادًا لعودة الموسم المؤجل في الدوري الصيني.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن إيجالو سجل 4 أهداف في 8 مباريات في كافة البطولات مع مانشستر يونايتد ليطالب الجمهور على نحو مفاجئ بضمه بشكل نهائي عقب نهاية الموسم وذلك قبل توقف النشاط الكروي بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الكلمة الأخيرة ستكون لشنجهاي الراغب بشدة في عودة إيجالو خاصة أن النادي الصيني جدد عقد نجمه النيجيري لموسمين إضافيين حتى عام 2024 مقابل الحصول على أجر أسبوعي يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني.