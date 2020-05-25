رياضة | جروس يفاجئ جماهير الزمالك بهذا التصريح

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر جروس يفاجئ جماهير الزمالك بهذا التصريح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث كريستيان جروس، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، عن تجربته داخل المنطقة العربية، وعن أفضل لحظاته داخل المستطيل الأخضر.

وأعلن جروس عن اعتزاله التدريب قبل أيام قليلة بعدما انهى تجربته الأخيرة مع نادي أهلي جدة السعودي.

Advertisements

وكشف جروس في تصريحاته لصحيفة "إن زد زد أم سونتاج" السويسرية، قائلا:" أريد أن أخوض تجربة جديدة في الحياة والتعارف على ثقافات جديدة، قرار الاعتزال كان قرارا شعوريًا".

وأضاف:" أعتقد أن الأمور مضت بشكل جيد للغاية، وتوجت مع الأهلي بلقب الدوري السعودي بعد غياب 32 عامًا".

وأتم:" الفوز بالكونفدرالية الإفريقية مع الزمالك في مصر كان شيء لا ينسى، الأجواء هناك عاطفية للغاية، كرة القدم هي شريان حياة المصريين".