رياضة | آخر تطورات تجديد عقد فايلر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر آخر تطورات تجديد عقد فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية محلية بأن الأهلي يسعى لتجديد تعاقده مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق والذي قاد المارد الأحمر لتقديم مستويات مميزة في الفترة الماضية.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الأهلي كان قد تعاقد مع فايلر في مطلع الموسم الحالي وأنه تمكن من احتلال صدارة بطولة الدوري المصري وقاد المارد الأحمر للتأهل إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا ومواجهة الوداد البيضاوي المغربي بعد أن أطاح بصن داونز الجنوب إفريقي من البطولة.

وأكدت التقارير الصحفية أن مسئولي الأهلي قطعوا شوط كبير في تجديد عقد رينيه فايلر وجهازه المعاون من أجل الإستمرار مع القلعة الحمراء على أن يرفع الأهلي راتب الجهاز الفني للفريق في الفترة المقبلة.

وكشفت التقارير الصحفية أن فايلر وجهازه المعاون رحبوا بتجديد تعاقدهم مع الأهلي لموسمين مقبلين وسيتم حسم الأمر في الأيام المقبلة بشكل رسمي.