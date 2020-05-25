رياضة | عروض أوروبية تهدد الأهلي في ضم صفقته المنتظرة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عروض أوروبية تهدد الأهلي في ضم صفقته المنتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يهتم النادي الأهلي منذ فترة بالتعاقد مع الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم نادي مازيمبي الكونغولي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الهجوم في الفريق بالموسم القادم.
وكان الأهلي قد دخل في مفاوضات شفهيه مع ممثلي موليكا في الفترة الماضية لمعرفة موقفه من الانضمام إلى صفوف الفريق الأحمر في الصيف القادم ولكن تم رفض العرض المقدم من الفريق بسبب ضعف المقدم المالي.
ولكن كشفت تقارير صحفية أن هناك عروض أوروبيه وصلت إلى موليكا في الفترة الماضية تهدد النادي الأهلي من إتمام الصفقة في الفترة المقبلة.
وأكد الموقع أن موليكا وصل له العديد من العروض في الفترة الماضية سواء من نادي مارسيليا أو نادي لانس الفرنسيان لضمه في الصيف ولكن المقابل المادي هو ما يعطل الصفقة حتى الآن.
يذكر أن موليكا كان قد أنه يرفض فكرة الانتقال إلى صفوف أي نادي داخل قارة إفريقيا وأنه يريد الاحتراف في أوروبا في الصيف القادم.