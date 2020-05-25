شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأهلي يجتمع مع لجنة التخطيط لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعًا ظهر الأربعاء المقبل، مع لجنة التخطيط للكرة وذلك لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاع الكرة سواء على صعيد الأكاديمية والناشئين أو الفريق الأول لكرة القدم.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، يتطرق الاجتماع لبحث التجهيزات الخاصة بالمرحلة القادمة حال استئناف النشاط الكروي وفقًا لرؤية الدولة وما تراه من اجراءات احترازية للحفاظ على سلامة الجميع وهو الأمر الأهم للنادي وإدارته.

كما يعقد الخطيب اجتماعًا في ذات اليوم، مع الإدارة المالية لمناقشة بعض الأمور الخاصة بحركة السيولة في النادي والترتيب لمواجهة الإلتزامات المالية خلال المرحلة المقبلة.