شكرا لقرائتكم الأهلى يستقر على توثيق عقد سعد سمير الأسبوع المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو الأهلى على توثيق عقد سعد سمير مدافع فريق الكرة بالنادى الأسبوع المقبل عقب استئناف العمل في مقر اتحاد الكرة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك لاغلاق هذا الملف الذى دار حوله جدل كبير بسبب خطأ مدير الكرة سيد عبد الحفيظ الذى لم يوقع مع اللاعب عقد جديد عقب رفع اسمه من قائمة الفريق في يناير الماضى لقيد كهربا بدلا منه، وأرسل اتحاد الكرة للأهلي خطابا يؤكد فيه ان سعد سمير لاعب حر ويمكنه التوقيع لاي نادي خاصة أنه تم رفع اسمه من النادي منذ يناير الماضي ولا يرتبط باي عقود مع النادي وحال قيده لابد من توقيعه على عقود جديدة وهو ما سعي إليه الاهلى حتي وقع سعد سمير على العقود الجديدة .

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وكادت تكون هناك ازمة في بقاء اللاعب في صفوف الأهلى الذى كان يملك حق التوقيع والرحيل لاي نادي الا انه ابدى موافقته السريعه على التوقيع على العقد الجديد رغم ما لاقاه من تجاهل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والمسئول عن هذا الملف له طوال الفترة الماضية والتي تولد لدي المدافع الدولى إحساس بانه ليس له مكان في صفوف الفريق الأحمر بهذا التجاهل .

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.