شكرا لقرائتكم برشلونة يطرح "كمامات" تحمل ألوان النادي للوقاية من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أنه سيقدم لمشجعيه أقنعة واقية "كمامات" بألوان قميص النادي تغطي الفم والأنف لاستخدامها ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

ويطرح النادي ثلاثة أشكال مختلفة من الأقنعة "الكمامات" على أن يكون بيعها عبر منافذ بيع منتجات النادي إلى الجماهير بداية من يوم الاثنين وعبر الإنترنت بداية من الثلاثاء.

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وبخلاف طرحها بثلاثة أشكال طبقا لألوانها، ستطرح الكمامات بثلاثة مقاسات، الأول للأعمار من ثلاث إلى ست سنوات، والثاني للأطفال من سبعة أعوام إلى 12 عاما، والثالث للبالغين.

وصنعت الكمامات في منطقة "ماتارو" في شمال شرقي برشلونة وذلك من القطن الخالص، حسبما أكد النادي على موقعه بالإنترنت.

وطبقا للقائمين على صناعتها، تراعي هذه الكمامات كافة إجراءات الوقاية ضد فيروس كورونا المستجد. وبعد استخدامها لمدة ثماني ساعات يجب وضعها في المغسلة علما أنها توفر الحماية لمدى 40 مرة غسل.