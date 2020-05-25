شكرا لقرائتكم تعافي لاعب تورينو الإيطالي من فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد نادي تورينو الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين تعافي لاعبه من فيروس كورونا المستجد بشكل كامل.

ولم يكشف تورينو عن هوية لاعبه الذي أصيب بالعدوى في السادس من مايو الجاري ومكث أسبوعين في العزل المنزلي.

وأوضح تورينو في بيان يوم الاثنين أن الاختبار الطبي الأخير الذي خضع له اللاعب جاء سلبيا تماما وعاد اللاعب بالفعل للتدريبات الفردية.

وشارك باقي أعضاء الفريق في تدريبات بدنية، وأخرى باستخدام الكرة تحت قيادة المدرب مورينو لونغو.