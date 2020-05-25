الخبرة الافريقية تُرجح كفة جاكسون موليكا فى الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُرجح الخبرة الافريقية كفة جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي لتدعيم هجوم الأهلي بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد عرضه على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، ونجح موليكا في احراز 15 هدف في 30 مباراة خاضها مع مازيمبي في بطولة دوري أبطال افريقيا على مدار موسمين، كما صنع 4 أهداف، وهو المعدل الذي لفت انظار الإدارة الحمراء خاصة وأن السجل التهديفي لموليكا مع مازيمبي في البطولات المحلية كبير للغاي إلا أن المعيار الأساسي بالنسبة للأهلي هو معدل اهدافه القاري.

ومنح فايلر إدارة ناديه الضوء الأخضر للتعاقد مع جاكسون موليكا بعد أن نال اللاعب إعجاب فايلر، واثنى على قدراته الفنية والبدنية عقب مشاهدة العديد من المباريات له، ويرحب موليكا بالانتقال للأهلي إلا أن إدارة مازيمبى ترفض التخلى عن اللاعب، خاصة لأحد منافسيه فى البطولات الأفريقية، ويحاول مسئولو الأهلي اثناء إدارة مازيمبي عن قرارها الخاص برفض بيع موليكا للأهلي، حيث تفضل إدارة مازيمبي بيع موليكا لأحد الأندية الفرنسية التي طلبت ضمه وعلى رأسها مونبليه وموناكو.

وحدد الأهلى 2.5 مليون دولار، حسب تصريحات وكيل أعمال موليكا التى أدلى بها لموقع أفريكان فوتبول الأفريقى، وقال الموقع إن مازيمبى يرفض بيع موليكا للأهلى بدعوى رفض النادى الكونغولى التعاون مع منافسيه على البطولات، وهو الأمر الذي يفسر أيضاً رفض بيع النادي لموليكا للترجي التونسي الذي دخل هو الأخر في مفاوضات مكثفة لضم اللاعب.

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