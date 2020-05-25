فرحة وحيدة على الأهلى وسط سلسلة انكسارات "عكننت" على الزملكاوية فى الأعياد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلك نادى الزمالك رصيدًا كبيرًا من الصدمات التى تلقتها جماهيره فى المناسبات والأعياد، واشتهر الأبيض بتحقيق نتائج غير متوقعة فى المباريات التى يتزامن موعدها مع الأعياد والإجازات الرسمية، لتُعكر هذه النتائج فرحة الجماهير البيضاء فى هذه المناسبات، إلا أن هذا العام كان مُختلفًا للأبيض وجماهيره، حيث نجح فى فك هذه العُقدة والتتويج ببطولة السوبر الأفريقى، على حساب الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد الغرافة القطرى، حيث خاض الأبيض تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، هذه المباراة بصفته بطلاً للكونفدرالية الأفريقية الذى توج بها عام 2019 لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، فيما شارك الفريق التونسى بصفته بطلاً لدورى أبطال أفريقيا فى النسخة الماضية، حيث تزامن موعد المباراة بعيد الحب، حيث أقيمت المباراة مساء يوم الفلانتين 14 فبراير الماضى.

ويستعرض ”الخليج 365” فى التقرير التالى كيف كانت الأعياد عُقدة للزمالك قبل أن تنتهى على يد الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى..

- فرحة وحيدة للزمالك فى الأعياد

فى الثالث والعشرين من شهر يونيو عام 1991 تزامنًا مع عيد الأضحى واجه الزمالك مضيفه الأهلى فى مباراة قمة الكرة المصرية ضمن منافسات الجولة 29 من الدورى المصرى فى صراع صدارة البطولة فى ظل منافسة قوية من الإسماعيلى وغزل المحلة.

وكان الأهلى قد فاز فى لقاء الدور الأول بهدف دون رد، لذا كان الزمالك أمامه أربعة أهداف هى الثأر من الخسارة وتصدر الدورى، الانتصار على غريمه التقليدى للمرة الأولى منذ عام 1988، وأخيرًا فك عقدة عدم الفوز فى الأعياد ونجح الزمالك فى الفوز على الأهلى فى ديربى الكرة المصرية بهدفين مقابل لا شىء سجلهما أيمن يونس ومصطفى إبراهيم.

وأصبح الزمالك متصدرا لجدول الدورى عقب تلك المباراة برصيد 45 نقطة مقابل 44 لغزل المحلة والإسماعيلى، و43 للأهلى.

- سلسلة من الهزائم التى صدمت الزملكاوية فى الأعياد

بدأ الأمر فى موسم 2005 عندما تلقى الزمالك هزيمة مفاجئة على يد حرس الحدود، بهدف دون رد، أحرزه عبدالحميد بسيونى فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز يوم 20 يناير 2005 والموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ثم جاء عيد الأضحى المبارك عام 2006 ليحمل أولى نكسات القمة على الزمالك، بعدما هُزم من غريمه التقليدى الأهلى بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتى أقيمت يوم 30 ديسمبر 2006، وسجل الأنجولى أمادو فلافيو هدفى الأهلى، فيما سجل أسامة حسن هدف الزمالك، وأضاع عمرو زكى ركلة جزاء لا تُنسى.

ولم يكتفِ الزمالك من الهزائم السابقة ليزيدها هذه المرة أمام بتروجت، فى اللقاء الذى جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز موسم 2007 – 2008، وانتهى بفوز الفريق البترولى بهدف دون رد أحرزه أحمد شعبان يوم 19 ديسمبر 2007، والموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك.

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وواصل الزمالك هزائمه فى عيد الأضحى، وخسر مرة أخرى أمام منافسه حرس الحدود، فى اللقاء الذى جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدورى الممتاز، والذى أقيم يوم 8 ديسمبر 2008، والموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، ليُهزم من الحدود بهدف دون رد، احرزه أحمد عبدالغنى.

ومع ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وبالتحديد يوم 22 سبتمبر 2009، كان موعد الزمالك من الهزيمة أمام الإسماعيلى بهدف دون رد، احرزه عمرو السولية، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدورى الممتاز.

فيما جاءت المفاجأة فى موسم 2009 – 2010، عندما واجه الزمالك غزل المحلة، فى وقفة عيد الأضحى المبارك، يوم 25 نوفمبر 2009، وهزم الأبيض بهدف دون رد، احرزه محمد العتراوى، فى المباراة التى اقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدورى الممتاز.

وبعدها لم يستفيق الزمالك من خسارته فى وقفة عيد الأضحى، حتى خسر بعدها بخمسة أيام فقط، وتحديدا فى رابع أيام العيد، ولكن هذه المرة أمام اتحاد الشرطة بهدفين دون رد، سجلهما بوبا منسواه وأحمد دويدار، وأقيم اللقاء بتاريخ 29 نوفمبر 2009، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

ومن جديد تقابل الزمالك مع اتحاد الشرطة، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، فى المباراة التى جمعت بينهما يوم 8 نوفمبر 2011، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدورى الممتاز، لتنتهى بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف، احرز للشرطة صلاح عاشور ومعروف يوسف، فيما احرز أحمد حسن هدف ابناء ميت عقبة.

ثم انتقلت عقدة الزمالك فى العيد من المباريات المحلية إلى الأفريقية، وخسر الأبيض فى القاهرة أمام مازيمبى الكونغولى فى دورى أبطال إفريقيا 2012 ، بهدفين لهدف فى مباراة أقيمت بتاريخ 18 أغسطس الموافق أول أيام عيد الفطر، أحرز لمازيمبى هيموندى وسيمانا وأحرز للأبيض رزاق اوتومويسى.

ومن جديد التقى الأهلى والزمالك فى عيد الفطر المبارك، فى اللقاء الذى جمع بينهما يوم 21 يوليو 2015، وبالتحديد ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، ليحقق الأحمر انتصارا كبيرا على الأبيض بهدفين دون رد، احرزهما مؤمن زكريا.

فى عيد الأضحى أيضًا، وتحديدا رابع أيامه، كان الزمالك على موعد مع خسارة تاريخية أمام النجم الساحلى التونسى، بخمسة أهداف مقابل هدف، فى ذهاب نصف نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية 2015، والتى أقيمت بتاريخ 27 سبتمبر 2015 فى سوسة، وكانت النتيجة كفيلة بخروج الفريق الأبيض من البطولة رغم فوزه فى مباراة الإياب.