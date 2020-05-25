شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير و حمدى فتحى يرفعان شعار " لا وقت للإجازة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر سعد سمير مدافع فريق الاهلى صورة له برفقة زميلة حمدى فتحى عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى أنستجرام خلال أستعدادتهم للعودة الى التدريبات الجماعية للفريق الاحمر خلال المرحلة المقبلة و أكتمال شفائهم عقب الاصابات الطويلة التى لحقت بهم الموسم الماضى وعلق قائلا " لا توجد أيام أجازة " .

استقر مسئولو الأهلى على توثيق عقد سعد سمير الأسبوع المقبل عقب استئناف العمل فى مقر اتحاد الكرة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، لإغلاق هذا الملف الذى دار حوله جدل كبير بسبب خطأ مدير الكرة سيد عبد الحفيظ الذى لم يوقع مع اللاعب عقداً جديداً عقب رفع اسمه من قائمة الفريق فى يناير الماضى لقيد كهربا بدلا منه، وأرسل اتحاد الكرة للأهلى خطاباً يؤكد فيه أن سعد سمير لاعب حر ويمكنه التوقيع لأى نادٍ، خاصة أنه تم رفع اسمه من النادى منذ يناير الماضى ولا يرتبط بأى عقود مع النادى، وحال قيده لابد من توقيعه على عقود جديدة، وهو ما سعى إليه الأهلى حتى وقع سعد سمير على العقود الجديدة.

وكادت تكون هناك أزمة فى بقاء اللاعب فى صفوف الأهلى الذى كان يملك حق التوقيع والرحيل لأى نادٍ، إلا أنه أبدى موافقته السريعة على التوقيع على العقد الجديد، رغم تجاهل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والمسئول عن هذا الملف له طوال الفترة الماضية والتى تولد لدى المدافع الدولى إحساس بأنه ليس له مكان فى صفوف الفريق الأحمر بهذا التجاهل.

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من ناحية أخرى، عرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى وزير الرياض بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.