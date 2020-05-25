أعرب المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن سعادته بعودة اللاعبين للتديربات مرة أخرى، استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي واستعادة منافسات البريميرليج، والتي توقفت منذ شهر مارس الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا.
وتحدث جوارديولا في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر سيتي: "الآن نحن نتبع القواعد والبروتوكول المفترض بالتدريبات، نحنلا نقوم بشيء مميز، لسنا الأطباء أو الممرضين يضعون حياتهم في خطر من أجل إنقاذ حياتنا، نحن في موقف صعب مثل العالم بالكامل، ويجب علينا التأقلم".
"يبدو أن الأولاد بحالة جيدة ومتطلعين إلى العودة مجددًا والمشاركة في المباريات، لقد عادوا جميعًابحالة ممتازة، أنا سعيد بحفاظهم على أوزانهم، والجميع ينتظر كرة القدم، ونريد العودة ولكن الأهم أن نكون آمنين وحذرين، وعندما يُصبح كل شيء متاح، سنعود ونلعب من جديد، اللعب بدون جمهور ليس جيدًا، لكن ذلك من أجلهم وأجلنا، ونأمل أن نعود إلى الروتين المعتاد في المباريات".
وكانت الحكومة البريطانية قد أعطت الضوء الأخضر لأندية الدوري الإنجليزي بالعودة مرة أخرى إلى التدريبات استعدادًا لاستئناف منافسات البريميرليج.
كانت هذه تفاصيل خبر جوارديولا: الجميع ينتظر عودة كرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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