تيبو كورتوا يكشف مثله الأعلى في حراسة المرمى

كشف البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، عن مثله الأعلى في حراسة المرمى.

وقال الحارس البلجيكي خلال تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم الاثنين، إن جيانلويجي بوفون حارس المنتخب الإيطالي وبيتر تشيك حارس منتخب التشيك وفان دير سار حارس منتخب هولندا، هم مثله الأعلى، مؤكدًا أنه تعلم منهم الكثير حينما

كان صغيرًا.

أشاد تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، بالثنائي أوبلاك وتيرشتيجن حارسا فريقي أتلتيكو مدريد وبرشلونة، مؤكدًا أنهما الأفضل في العالم.

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وأفردت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية تصريحات صحفية للحارس البلجيكي، اليوم الاثنين، حيث قال اللاعب " سعيد للغاية بالمنافسة مع

أفضل حارسين في العالم اوبلاك وتيرشتيجن".

وعلق تيبو كورتوا على المدربين الذين تعامل معهم خلال رحلته الاحترافية مع في أندية أتلتيكو مدريد وتشيلسي وريال مدريد، حيث قال " دييجو سيميوني يريد من اللاعبين أقصى جهد بدني وتكتيكي في الملعب، أما مورينيور فهدفه تحقيق الانتصار فقط في المباريات دون النظر لأي شئ أخر".

وأضاف " زين الدين زيدان يعد أسطورة حقيقة للاعبين، فعلاقته جيدة للغاية مع كافة اللاعبين".