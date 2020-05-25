مدرب دورتموند يكشف تطورات المصابين قبل مواجهة بايرن ميونيخ

كشف لوسيان فافر المدير لفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني، آخر تطورات اللاعبين المصابين في صفوف أسود الفيستيفال، قبل المواجهة المرتقبة أمام بايرن ميونيخ غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني "البوندسليجا".

وتحدث مدرب بوروسيا دورتموند في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة عن المصابين وإمكانية مشاركتهم في اللقاء قائلا: "لم يتم حسم موقف ماتس هوميلز حتى الآن من إمكانية المشاركة أمام البايرن سننتظر ونرى".

وأضاف المدرب السويسري: "لكنني متأكد بنسبة 99% أنه سيكون على ما يرام، فيما بدأ أكسيل فيتسل التدرب مع الفريق مرة أخرى أمس، قد يكون

جاهزًا للمباراة".

وتابع: "إيمري تشان لعب لمدة 45 دقيقة خلال مباراة فولفسبورج، وهذا جيد، كما تدرب جادون سانشو لمدة 10 أيام، إنه يعود ببطء إلى أعلى مستوى له، سنرى".

وأفاد: "خسارتنا في الدور الأول برباعية نظيفة؟ نسينا تمامًا تلك المباراة، لم تكن مواجهة جيدة من جانبنا، نحن ببساطة لم نعد نفكر فيها، ونلعب الآن بطريقة مختلفة تناسب فريقنا بشكل أفضل، وبانضمام إيمري تشان وإيرلينج هالاند في الشتاء استطعنا تعزيز جودة فريقنا".

ويحل فريق بايرن ميونيخ ضيفًا ثقيلًا على بوروسيا دورتموند في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب سيجنال إيدونا بارك في إطار مؤجلات الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدوري الألماني الدرجة الأولى لكرة القدم.

موعد مباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند

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ستنطلق مباراة البايرن ضد دورتموند في تمام الساعة السادسة والنصف مساء غدًا الثلاثاء الموافق 26 مايو بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند

ستنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي كما ستذاع عبر قناة Sport 1 Hungary .

ويتربع البايرن على صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 61 نقطة بينما يحتل بوروسيا المركز الثاني برصيد 57 نقطة.