أنباء سارة لنجم الزمالك محمود علاء

تلقى محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نبأً سارًا بقدوم مولوده الجديد، الذي سماه مالك.
وكتب علاء عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "الحمد لله رزقني الله بمالك، اللهم اجعله من الذرية الصالحة، واحفظه واجعلهمن عبادك الصالحين، مالك محمود علاء".
وكان اللاعب قام بتمديد تعاقده مع النادي أخيرًا، فيما يواصل تدريباته بالمنزل الفترة الأخيرة خلال فترة التوقف الحالية.
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