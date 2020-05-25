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اتحاد التنس الفرنسي يكشف خطته لدعم عناصر اللعبة

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كشف الاتحاد الفرنسي لكرة التنس، عن خطته لدعم عناصر اللعبة التي تضررت من أزمة فيروس .

وقال اتحاد التنس الفرنسي، اليوم الاثنين، إنه سيدعم عناصر اللعبة بقيمة مالية تصل إلى

35 مليون يورو.

وأوضح رئيس الاتحاد الفرنسي برنار جوديتشيلي، خطة دعم عناصر اللعبة، حيث أكد أن الأندية الفرنسية سيتم دعمها بقيمة 21 مليون

يورو، بالإضافة إلى 9 ملايين يورو لمساعدو 142 لاعبًا في جميع فئات لعبة التنس، كما يتم دعم المدربين والأجهز الفنية بقيمة 5 ملايين يورو.

يذكر أن اتحاد التنس الفرنسي علّق كافة الأنشطة حتى يوليو المقبل بسبب فيروس كورونا.

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