اتحاد التنس الفرنسي يكشف خطته لدعم عناصر اللعبة

كشف الاتحاد الفرنسي لكرة التنس، عن خطته لدعم عناصر اللعبة التي تضررت من أزمة فيروس كورونا.
وقال اتحاد التنس الفرنسي، اليوم الاثنين، إنه سيدعم عناصر اللعبة بقيمة مالية تصل إلى35 مليون يورو.
وأوضح رئيس الاتحاد الفرنسي برنار جوديتشيلي، خطة دعم عناصر اللعبة، حيث أكد أن الأندية الفرنسية سيتم دعمها بقيمة 21 مليونيورو، بالإضافة إلى 9 ملايين يورو لمساعدو 142 لاعبًا في جميع فئات لعبة التنس، كما يتم دعم المدربين والأجهز الفنية بقيمة 5 ملايين يورو.
يذكر أن اتحاد التنس الفرنسي علّق كافة الأنشطة الرياضية حتى يوليو المقبل بسبب فيروس كورونا.
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