هاني زادة يترجم ملف العنصرية ضد شيكابالا قبل تقديمه لـ"الفيفا"

كلف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك هاني زادة، عضو مجلس الإدارة، بترجمة ملف العنصرية ضد نجم الفريق محمود عبدالرزاق شيكابالا قبل تقديمه للاتحاد الدولي لكرة القدم.
قرر نادي الزمالك بتجهيز ملفًا كاملًا ضد المواقف العنصرية من جماهير النادي الأهلي ضد اللاعب شيكابالا في مباراة السوبر بالإمارات وتقديمها للفيفا في سبيل الحصول علحق اللاعب والنادي من الجماهير الحمراء.
وفي سياق آخر تقرر عقد أول اجتماع خاص بلجنة نادي القرن في الزمالك عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، برئاسة أحمد جلال إبراهيم، وعضوية إسماعيل يوسف وهاني زادة وأحمد مرتضى.
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