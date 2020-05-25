رياضة | مهاجم إفريقي جديد يشعل الصراع بين الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 08:27 مساءً - انت الان تقراء خبر مهاجم إفريقي جديد يشعل الصراع بين الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اشتعل الصراع بين النادي الأهلي وغريمه التقليدي نادي الزمالك في الساعات القليلة الماضية على مهاجم إفريقي جديد لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وأكدت تقارير صحفية أن نادي الزمالك والنادي الأهلي يتنافسان على ضم البوركيني سونجني ياكوبا مهاجم نادي أشانتي كوتوكو الغاني في الصيف القادم.
وأشارت التقارير إلى أن الزمالك والأهلي حتى الآن لم يتقدما بأي عرض رسمي إلى ياكوبا لضمه في نهاية الموسم الجاري ولكنهما يحاولوان التواصل مع ممثلي اللاعب لمعرفة موقفه من مغادرة ناديه في الصيف.
وكشفت التقارير أن الأهلي والزمالك سيواجهان منافسة قوية جدا لضم ياكوبا في الصيف حيث أظهرت العديد من الأندية في إفريقيا اهتمام بضمه أبرزها زيسكو يونايتد وسيمبا وليجون سيتيز ونكانا.
وكان نادي أشانتي كوتوكو قد أظهر أنه لا يمانع في بيع سونجي ياكوبا في نهاية الموسم الجاري ولكن بشرط وصول عرض مناسب لضمه.