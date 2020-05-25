رياضة | فايلر يرفض التفريط في هذه الصفقة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 08:27 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يرفض التفريط في هذه الصفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لنادي الأهلي، على ضم مهاجم صن داونز الاوروجوياني سيرينو، في صفقة شراء منتظرة داخل أروقة القلعة الحمراء لتدعيم صفوف الفريق.

ويرى فايلر أن سيرينو من أفضل الخيارات المطروحة في الوقت الحالي، لتدعيم خط الهجوم في صفوف الفريق.

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فيما ترى إدارة الأحمر، أن التفاوض مع اللاعب يعتبر بالأمر الصعب في ظل تمسك صن داونز بمهاجمه.

وذكرت تقارير صحفية سابقة أن هناك أندية أوروبية وعربية تنافس المارد الأحمر على ضم المهاجم الاوروجوياني، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويبقى الجانب المادي هو الفيصل في رحيل سيرينو عن صن داونز من عدمه، وهو ما يحدد وجهته القادمة.