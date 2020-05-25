رياضة | الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 08:27 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تراجع نادي الزمالك عن فكرة التعاقد مع واحد من نجوم نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
تراجع نادي الزمالك عن فكرة التعاقد مع عمر جابر الظهير الأيمن لنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وكان الزمالك أظهر اهتمام كبير منذ فترة بضم عمر جابر في الصيف لتدعيم الجبهة اليمنى في الفريق وتواصل النادي مع اللاعب والذي أبدى موافقته على الانتقال للأبيض ولكن طلب انهاء الأمر مع إدارة نادي بيراميدز.
ولكن تراجع نادي الزمالك بشكل مفاجئ خلال الساعات القليلة الماضية عن فكرة ضم عمر جابر بعد تواصل الناديين وعدم التوصل إلى اتفاق.
وجاء سبب تراجع الزمالك عن فكرة ضم عمر جابر في الصيف بسبب الراتب الضخم الذي يتقاضاه مع بيراميدز والذي رفض تخفيضه مع الأبيض.
ويحتاج الزمالك لتدعيم الجبهة اليمنى في الفريق استعدادا للموسم القادم حيث يملك النادي في هذا المركز حازم إمام فقط والناشئ أحمد عيد.