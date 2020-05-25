شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز لقطات وأرقام الجولة 27 لـ«بوندزليجا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت مساء الأمس مباريات الجولة 27 من البوندزليجا، والتي شهدت استمرار الثلاثي (بايرن، دورتموند وباير ليفركوزن) في تحقيق الانتصارات، مع استعادة آر بي لايبزيج للمركز الثالث، وكذلك تحقيق ثلاثي المؤخرة للنقاط هذه الجولة.

أبرز اللقطات والأرقام المميزة في هذه الجولة سنستعرضها معكم في السياق التالي.

1- الأرض لا تلعب مع أصحابها:

استمر غياب الحضور الجماهيري في التأثير على نتائج أصحاب الأرض للجولة الثانية على التوالي، فكان بايرن ميونخ وهيرتا برلين هما الفريقين الوحيدين اللذين حققا الفوز في هذه الجولة على ملعبيهما، في حين سقطت 5 فرق على ملعبها وكان التعادل حاضر في مباراتين، لترتفع حصيلة انتصارات اصحاب الارض خلال أول جولتين من استئناف الموسم إلى 3 انتصارات من 18 مباراة بنسبة أقل من 17%.

2- مولر يعادل الرقم القياسي:

ثأر بايرن ميونخ من ضيفه، إينتراخت فرانكفورت، بعد أن هزمه بنتيجة 5-2، ليرد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها العملاق البافاري ضد خصمه في الدور الأول عندما خسر بنتيجة 5-1.

سجل توماس مولر هدف وصنع هدف، ليرفع من اجمالي صناعته للأهداف في الدوري هذا الموسم إلى 17 تمريرة حاسمة بعد 27 جولة فقط، ليعادل الرقم القياسي لصناعة الأهداف في موسم واحد بالبوندزليجا، والمُسجل بأسم البلجيكي كيفن دي بروين (مع فولفسبورج في موسم 2014/2015)، ويصبح اللاعب على بعد تمريرة حاسمة واحدة من تحقيق رقم قياسي خاص بأسمه.

الدوري الألماني

3- رقم قياسي لبايرن «فليك»:

فوز البايرن على فرانكفورت شهد إضافة المتصدر لـ5 أهداف أخرى جديدة لرصيد الفريق الذي رفع رصيده من الأهداف حاليًا إلى 80 هدفًا بعد مرور 27 جولة فقط من بداية الموسم في رقم قياسي غير مسبوق يحققه فريق عند هذه المرحلة من الموسم في البوندزليجا.

55 هدفًا في هذه الأهداف سُجلت في عهد المدرب فليك، خلال 17 مباراة فقط (تولى قيادة الفريق بداية من الجولة الحادية عشر)، وهو رقمًا قياسيًا على الإطلاق لمدرب في تاريخ البوندزليجا.

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الدوري الألماني

4- نجم الجولة:

كان هناك العديد من المستويات الفردية المميزة التي قدمت في هذه الجولة، فتألق لاعب الوسط المهاجم الألماني كاي هافيرتز ولعب دورًا حيويًا من خلال تسجيله هدفين فوز باير ليفركوزن على بوروسيا مونشنجلادباخ والإرتقاء للمركز الرابع في جدول الترتيب على حساب منافسهم.

وقدم ثنائي البايرن توماس مولر وألفونسو دافيز مباراة كبيرة ضد إينتراخت فرانكفورت، لكن نجم هذه الجولة كان المهاجم الألماني الشاب تيمو فيرنر الذي سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» في فوز فريقه، آر بي لايبزيج، بنتيجة 5-0 خارج القواعد على ماينز.

الدوري الألماني

فيرنر سجل الآن 24 هدف في البوندزليجا هذا الموسم، وبذلك يحقق رقماً قياسياً شخصياً جديداً في مسيرته في البطولة، مسجلًا يوم السبت ثالث هاتريك له في الدوري هذا الموسم، وهو رقم لم يحقق اكثر منه أي لاعب آخر على مستوى الدوريات الأوروبية الكبرى هذا الموسم (ميسي سجل 3 هاتريك ايضًا).

وأصبح فيرنر هو أول لاعب يسجل الهاتريك مرتين ضد نفس الفريق خلال موسم واحد (سجل هاتريك ضد ماينز في الدور الأول)، منذ أولف كيرستن (باير ليفركوزن) ضد بوروسيا مونشنجلادباخ في موسم 1998/1999.