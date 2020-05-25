شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد يعلن إصابة جواو فيلكس خلال التدريب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيغيب جواو فيلكس مهاجم أتلتيكو مدريد على الأرجح عن صفوف فريقه عندما تعود عجلة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للدوران الشهر المقبل بعد إصابته بالتواء في الركبة خلال التدريب اليوم الاثنين.

وقال أتليتيكو في بيان إن اللاعب البالغ من العمر 20 عاما، والذي انتقل إلى النادي في صفقة قياسية بلغت قيمتها 126 مليون يورو (137.31 مليون دولار) من بنفيكا العام الماضي، أصيب بالتواء في أحد أربطة الركبة اليسرى.

ولم يحدد بيان النادي موعد عودة مهاجم البرتغال من الإصابة لكن وسائل إعلام إسبانية ذكرت أنه قد يغيب لثلاثة أسابيع.

ووافقت الحكومة الإسبانية على استئناف اللعب في الدرجتين الأولى والثانية بدون جماهير اعتبارا من الثامن من يونيو حزيران بينما قال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني إنه يأمل أن تكون قمة الأندلس بين ريال بيتيس وأشبيلية ركلة بداية استئناف المسابقة في 11 يونيو حزيران بعد التوقف لثلاثة أشهر خلال جائحة فيروس كورونا.

وكان أتليتيكو يحتل المركز السادس في الدوري قبل توقف الموسم في 12 مارس اذار لكنه كان يتأخر بنقطة واحدة فقط عن ريال سوسيداد الرابع الذي يشغل آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وتأهل أتليتيكو أيضا إلى دور الثمانية في دوري الأبطال بعد فوزه على ليفربول حامل اللقب في آخر مباراة خاضها قبل تعليق الموسم.

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