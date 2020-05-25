فليك: من السابق لأوانه مقارنة هالاند بـ ليفاندوفسكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 مايو 2020

اكد المدير الفني لنادي ​بايرن ميونيخ​ هانز فليك انه من السابق لاوانه مقارنة مهاجم فريقه ​روبيرت ليفاندوفسكي​ ونظيره في ​بوروسيا دورتموند​، النرويجي ​إيرلينغ هالاند​.



ونشرت صحيفة بيلد الالمانية تصريحات هانز فليك التي اتت على الشكل التالي: "من السابق لأوانه أن يقارن البعض هالاند بـ ليفاندوفسكي، لأن روبرت قدم مستوى عالمي في السنوات الأخيرة، لكن هالاند موهبة رائعة".

وعن الكلاسيكو الالماني، قال فليك: "ستكون مباراة رائعة، علينا أن ندفع أنفسنا إلى الحد الأقصى في كل مباراة، وهناك مباريات عديدة بعد ذلك".