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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فليك: من السابق لأوانه مقارنة هالاند بـ ليفاندوفسكي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 مايو 2020
اكد المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ هانز فليك انه من السابق لاوانه مقارنة مهاجم فريقه روبيرت ليفاندوفسكي ونظيره في بوروسيا دورتموند، النرويجي إيرلينغ هالاند.
ونشرت صحيفة بيلد الالمانية تصريحات هانز فليك التي اتت على الشكل التالي: "من السابق لأوانه أن يقارن البعض هالاند بـ ليفاندوفسكي، لأن روبرت قدم مستوى عالمي في السنوات الأخيرة، لكن هالاند موهبة رائعة".
وعن الكلاسيكو الالماني، قال فليك: "ستكون مباراة رائعة، علينا أن ندفع أنفسنا إلى الحد الأقصى في كل مباراة، وهناك مباريات عديدة بعد ذلك".
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