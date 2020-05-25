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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدريبات ريال مدريد تشهد غياب ماريانو ويوفيتش والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 مايو 2020
كشفت صحيفة ماركا الاسبانية ان لاعبو فريق ريال مدريد الاسباني، اجروا التدريبات مقسمين على ثلاث مجموعات حيث قاموا بتمارين المرونة والجري قبل البدء بالعمل الفردي في السيطرة وتمريرة الكرة.
كما قاموا عقب ذلك بتدريبات جماعية مع الكرة واختتموا التمرين بالتسديد على المرمى، وغاب عنصران حيث يواصل يوفيتش وماريانو برنامجيهما التأهيليين قبل العودة للالتحاق بكتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في الاسابيع القادمة.
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