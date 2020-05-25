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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دي تشيليو يريد الرحيل عن يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 مايو 2020
اعرب ماتيا دي تشيليو ظهير نادي يوفنتوس الايطالي عن سعادته لاهتمام الاندية الكبيرة بخدماته في الصيف الجاري.
وأكدت تقارير صحفية أن دي تشيليو يريد الرحيل عن البيانكونيري خلال الميركاتو الصيفي وسط اهتمام ناديي باريس سان جيرمان وبرشلونة.
ويحاول البي اس جي ضم اللاعب لشغل مركز الظهير الذي يعاني الفريق منه لاقتراب الثنائي توماس مونييه وليفين كورزاوا من الرحيل بعد انتهاء عقودهما نهاية الموسم.
وارتبط دي تشيليو ايضاً بالانتقال لبرشلونة هذا الصيف ضمن الصفقة التبادلية التي يرغب كلا الناديين في إبرامها.
ولم ينجح دي تشيليو في إقناع ماوريسيو ساري مدرب السيدة العجوز، لذلك يرغب في الرحيل.
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