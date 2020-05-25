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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنانديز يفضل زميله ماتا للعزل الذاتي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 مايو 2020
اختار برونو فرنانديز زميله خوان ماتا كشريكه المفضل في مانشستر يونايتد للعزل الذاتي.
وتمتع البرتغالي ببداية ممتازة في أولد ترافورد، ويبدو أنه كان بالفعل يصنع صداقات جيدة داخل الفريق.
وقال لموقع النادي على الإنترنت عندما سُئل عن رفيقه في الفريق الذي سيعزل نفسه معه: "سأختار خوان، لأنه إذا عزلت مع خوان يمكنني الاستماع إلى أغنيتي طوال اليوم، كل يوم! وهو يغنيها لي دائمًا!" أخبر فرنانديز.
وتابع: "إنه ليس جو أولد ترافورد، لكن خوان هو نوع الرجل الذي يضع كل قلبه في الأغنية، لذلك عندما يغني الموسيقى بالنسبة لي، يكون رائعًا حقًا!".
واضاف: "عندما أصل أمامه، وهو يأتي إلى الإفطار، يعطيني يده ويبدأ في غناء الأغنية: برونو، برونو، برونو!".
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