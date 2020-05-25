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فرنانديز يفضل زميله ماتا للعزل الذاتي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 مايو 2020

اختار ​برونو فرنانديز​ زميله ​خوان ماتا​ كشريكه المفضل في ​مانشستر يونايتد​ للعزل الذاتي.

وتمتع البرتغالي ببداية ممتازة في أولد ترافورد، ويبدو أنه كان بالفعل يصنع صداقات جيدة داخل الفريق.

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وقال لموقع النادي على الإنترنت عندما سُئل عن رفيقه في الفريق الذي سيعزل نفسه معه: "سأختار خوان، لأنه إذا عزلت مع خوان يمكنني الاستماع إلى أغنيتي طوال اليوم، كل يوم! وهو يغنيها لي دائمًا!" أخبر فرنانديز.

وتابع: "إنه ليس جو أولد ترافورد، لكن خوان هو نوع الرجل الذي يضع كل قلبه في الأغنية، لذلك عندما يغني الموسيقى بالنسبة لي، يكون رائعًا حقًا!".

واضاف: "عندما أصل أمامه، وهو يأتي إلى الإفطار، يعطيني يده ويبدأ في غناء الأغنية: برونو، برونو، برونو!".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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