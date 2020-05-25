فرنانديز يفضل زميله ماتا للعزل الذاتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 مايو 2020

اختار ​برونو فرنانديز​ زميله ​خوان ماتا​ كشريكه المفضل في ​مانشستر يونايتد​ للعزل الذاتي.



وتمتع البرتغالي ببداية ممتازة في أولد ترافورد، ويبدو أنه كان بالفعل يصنع صداقات جيدة داخل الفريق.

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وقال لموقع النادي على الإنترنت عندما سُئل عن رفيقه في الفريق الذي سيعزل نفسه معه: "سأختار خوان، لأنه إذا عزلت مع خوان يمكنني الاستماع إلى أغنيتي طوال اليوم، كل يوم! وهو يغنيها لي دائمًا!" أخبر فرنانديز.

وتابع: "إنه ليس جو أولد ترافورد، لكن خوان هو نوع الرجل الذي يضع كل قلبه في الأغنية، لذلك عندما يغني الموسيقى بالنسبة لي، يكون رائعًا حقًا!".

واضاف: "عندما أصل أمامه، وهو يأتي إلى الإفطار، يعطيني يده ويبدأ في غناء الأغنية: برونو، برونو، برونو!".