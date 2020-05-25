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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رين يحدد مطالبه للتخلي عن هدف ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 مايو 2020
كشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الاسبانية، أن رين الفرنسي قد حدد ثمن التخلي عن نجم وسطه الشاب ادواردو كامافينغا لصالح نادي ريال مدريد.
وأوضحت الصحيفة، أن النادي الفرنسي قد أبلغ ادارة النادي الملكي أنه يرغب في الحصول على 75 مليون يورو للتنازل عن صاحب الـ17 عامًا.
واوضحت الصحيفة عن دوافع رين لتحديد سعر باهظ لكامافينغا، أن النادي يحاول بشكل أو بآخر الإبقاء عليه، وبهذه الطريقة قد يكون من شأنه إبعاد الاندية المهتمة بخدماته.
يكر أن كامافينغا شارك في 36 مباراة مع رين في جميع المسابقات وسجل خلالهم هدفًا واحدًا وقدم تمريرتين حاسمتين لزملائه.
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