صفعة لـ ميلان.. اصابة قوية لابراهيموفيتش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 مايو 2020

تلقى نادي ​ميلان​ الإيطالي أنباء سيئة، بعد تعرض السويدي المخضرم زلاتان ​ابراهيموفيتش​ مهاجم الفريق لإصابة قوية خلال التدريبات.

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وبحسب سكاي سبورتس ايطاليا، ان ابرا تعرض لل​اصابة​ خلال التمارين، حيث سيخضع للفحوصات الطبية خلال الفترة المقبلة وهناك مخاوف من إصابته بوتر إكيليس وغيابه لفترة طويلة.

واستأنف النادي الايطالي التمارين الجماعية استعدادًا لاستئناف الكالتشيو، حيث نظم مدرب الفريق مباراة مصغرة والتي شهدت إصابة زلاتان خلالها.

وهناك حالة من القلق داخل اروقة الروسونيري، حول نوعية الاصابة ومدة غياب السويدي المخضرم عن الملاعب حال استئناف الكالتشيو.