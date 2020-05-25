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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سندرلاند حريص على التوقيع مع حارس مرمى أستون فيلا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 مايو 2020
يحرص نادي سندرلاند على التوقيع مع حارس مرمى أستون فيلا الشاب ماتيا ساركيتش.
وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا هذا الصيف ومن غير المرجح أن يقدم فيلا عرضا للتمديد.
وتقول صحيفة "ذا صن" إن فريق القطط السوداء يواجه منافسة من بلاكبول، منافسه في الدوري الأول.
وقضى ساركيتش النصف الأول من هذا الموسم على سبيل الإعارة في ليفينغستون. وقدم 14 مباراة للنادي الاسكتلندي الممتاز قبل استدعائه بسبب إصابة توم هيتون.
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