سندرلاند حريص على التوقيع مع حارس مرمى أستون فيلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 مايو 2020

يحرص نادي سندرلاند على التوقيع مع ​حارس مرمى​ ​أستون فيلا​ الشاب ماتيا ساركيتش.

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وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا هذا الصيف ومن غير المرجح أن يقدم فيلا عرضا للتمديد.

وتقول صحيفة "ذا صن" إن فريق القطط السوداء يواجه منافسة من ​بلاكبول​، منافسه في الدوري الأول.

وقضى ساركيتش النصف الأول من هذا الموسم على سبيل الإعارة في ليفينغستون. وقدم 14 مباراة للنادي الاسكتلندي الممتاز قبل استدعائه بسبب إصابة توم هيتون.