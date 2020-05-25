نجم دورتموند خارج اهتمامات تشيلسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 مايو 2020

كشفت تقارير صحف إنكليزية، أن نادي ​تشيلسي​ قد انسحب من صراع التعاقد مع الدولي المغربي أشرف ​حكيمي​ ظهير ايمن ​دورتموند​.

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ويلعب حكيمي في صفوف النادي الالماني على سبيل الاعارة قادماً من ريال مدريد.

وبحسب صحيفة "ذا أتليتك" الإنكليزية، فأن فرانك لامبارد مدرب البلوز قد أخبر الإدارة بعدم رغبته في ضم حكيمي، والانسحاب من الصفقة بعد تألق ريس جيمس.

وأشارت التقارير إلى أن جيمس قد نال إعجاب لامبارد بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه في مباريات الفريق قبل التوقف بسبب كورونا.