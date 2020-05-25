شكرا لقرائتكم طبيب منتخب الشباب السابق يحذر اللاعبين والرياضيين من الكحك والبسكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الشعب المصرى دائما ما يربط المناسبات بعادات على صعيد المأكولات من القدم ، وتناول الكحك والبسكوت وغيره من المخبوزات، فى عيد الفطر المبارك عادة فى كل منزل و لكن يبدو أن الرياضيين هذا الموسم غير محبب تنالهم لهذه المخبوزات ، فى الاحتفال بالعيد، خاصة فى ظل تعليق النشاط و إنتشار فيروس كورونا ، حيث يرصد "الخليج 365" تحذيرات للرياضيين وفقا للدكتور طارق سليمان طبيب منتخب الشباب السابق فى التقرير التالى :
نصح طارق سليمان الرياضيين بعدم تناول الكحك و البسكويت إلا بكميات قليلة جدا خاصة فى ظل تعليق النشاط و عدم حصول اللاعبين على المران الكافى تجنبا لزيادة الوزن .
و حذر سليمان الرياضيين من الإفراط فى تناول الكحك لتفادى الإصابة بأمراض فى المعدة مشيرا إلىلا إنها نؤثر بالسلب نظرا لإحتوائها على الزبدة و كمية كبيرة من الدهون .
كما نصح سليمان الرياضيين بتناول هذه المأكولات أول أيام العيد فقط من باب العادة فقط لعدم زيادة السعرات الحرارية فى الجسم ، مطالبا بالإعتدال فى تناول هذه المأكولات لتجنب السلبيات التى شرحها سابقا .
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