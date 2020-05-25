شكرا لقرائتكم خبر عن جمهورية شبين يعلن شفاء قائد الفريق أحمد الشرقاوى من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لنادى جمهورية شبين مغادرة قائد الفريق الكروى أحمد الشرقاوى مستشفى العزل اليوم، عقب اكتمالة شفائه من فيروس كيورونا المستجد، وكتبت صفحة النادى على فيس بوك: "كابتن جمهورية شبين أحمد الشرقاوى يخرج من مستشفى العزل بعد اكتمال الشفاء من فيرس كورونا اللعين حمدلله على السلامة يابطل".

من ناحية أخرى، أنهى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الجدل حول عودة النشاط الرياضى، مؤكداً أنه سيعود تدريجيا بدءاً من منتصف يونيو المقبل. وقال الوزير فى تصريحات إذاعية اليوم، إن القرار جاء بناءً على توجيهات رئيس الوزراء بالعودة المتدرجة للنشاط اعتباراً من 15 يونيو المقبل. وأضاف صبحى أنه على أساس تلك القرارات تمت مقابلة مع وزيرة الصحة وبناء عليها تم وضع خطة العودة المتدرجة.

وعن عودة الدورى الممتاز، أكد وزير الشباب والرياضة أن اتحاد الكرة يجب أن يقوم بمسئوليته مثل باقى الاتحادات وعليه عقد اجتماعات مع الأندية لوضع خطة عودة الدورى الممتاز وباقى الدرجات وتقديمها للحكومة، ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة، وفقا للضوابط والاحترازات التى وضعتها وزارة الصحة، مشيرا إلى أن الضوابط التى وضعها مجلس الوزراء ووزارة الصحة من ضرورة ارتداء الكمامات والتطهير بشكل مستمر ستكون ملزمة للجميع مع عودة النشاط تدريجيا.

وأشار صبحى إلى أن الحكومة والوزارة توفر الظروف المناسبة لعودة النشاط والاتحادات عليها وضع خطة العودة الفعلية وهناك استعداد للمساهمة مع الاتحادات لضمان توفر الأجواء المناسبة لاستمرار النشاط.

واختتم الوزير تصريحاته مشيرا إلى أن فيروس كورونا من الواضح أنه سيتواجد لفترة طويلة وبالتالى يجب أن نتعايش معه بدورنا مع الالتزام بكل الضوابط والاحترازات الممكنة، مؤكدا أن البداية ستكون بشكل متدرج من مراكز الشباب للاندية ومن بعدها المنافسات الرسمية لكل الألعاب.

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