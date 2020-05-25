شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات طبية للاعبين من تناول كعك العيد فى توقف النشاط بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشعب المصرى دائما ما يربط المناسبات بعاداته الغذائية، وأبرزها تناول الكعك والبسكوت وغيره من المخبوزات فى عيد الفطر المبارك عادة فى كل منزل ولكن يبدو أن الرياضيين هذا الموسم غير محبب تنالهم هذه المخبوزات فى العيد، خاصة فى ظل تعليق النشاط وانتشار فيروس كورونا، ويرصد الخليج 365 تحذيرات للرياضيين وفقا للدكتور طارق سليمان طبيب منتخب الشباب السابق فى التقرير التالى :

وينصح طارق سليمان الرياضيين بعدم تناول الكعك والبسكويت إلا بكميات قليلة جدا، خاصة فى ظل تعليق النشاط وعدم أداء اللاعبين المران الكافى تجنبا لزيادة الوزن.

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وحذر سليمان الرياضيين من الإفراط فى تناول الكحك لتفادى الإصابة بأمراض فى المعدة مشيرا إلى أنه يؤثر بالسلب نظرا لاحتوائه على الزبدة وكمية كبيرة من الدهون.

كما نصح سليمان الرياضيين بتناول هذه المأكولات أول أيام العيد فقط من باب العادة لعدم زيادة السعرات الحرارية فى الجسم، مطالبا بالاعتدال فى تناول هذه المأكولات لتجنب السلبيات التى شرحها سابقا.