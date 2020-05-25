اخبار الرياضه

تحذيرات طبية للاعبين من تناول كعك العيد فى توقف النشاط بسبب كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات طبية للاعبين من تناول كعك العيد فى توقف النشاط بسبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشعب المصرى دائما ما يربط المناسبات بعاداته الغذائية، وأبرزها تناول الكعك والبسكوت وغيره من المخبوزات فى عيد الفطر المبارك عادة فى كل منزل ولكن يبدو أن الرياضيين هذا الموسم غير محبب تنالهم هذه المخبوزات فى العيد، خاصة فى ظل تعليق النشاط وانتشار فيروس كورونا، ويرصد الخليج 365 تحذيرات للرياضيين وفقا للدكتور طارق سليمان طبيب منتخب الشباب السابق فى التقرير التالى :

201806090225312531.jpg

وينصح طارق سليمان الرياضيين بعدم تناول الكعك والبسكويت إلا بكميات قليلة جدا، خاصة فى ظل تعليق النشاط وعدم أداء اللاعبين المران الكافى تجنبا لزيادة الوزن.

Advertisements

وحذر سليمان الرياضيين من الإفراط فى تناول الكحك لتفادى الإصابة بأمراض فى المعدة مشيرا إلى أنه يؤثر بالسلب نظرا لاحتوائه على الزبدة وكمية كبيرة من الدهون.

كما نصح سليمان الرياضيين بتناول هذه المأكولات أول أيام العيد فقط من باب العادة لعدم زيادة السعرات الحرارية فى الجسم، مطالبا بالاعتدال فى تناول هذه المأكولات لتجنب السلبيات التى شرحها سابقا.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحذيرات طبية للاعبين من تناول كعك العيد فى توقف النشاط بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا