شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محطات فى حياة جنش حارس المواقف الصعبة بالزمالك بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الحارس محمود عبد الرحيم جنش من أهم اللاعبين في تاريخ القلعة البيضاء بسبب روح قتالية وتفاؤل جماهير الأبيض بتواجده دائما لاسيما في مباريات القمة بين الأهلي والزمالك حيث يلقبونه بأنه قاهر الأحمر نظرا لأن الأبيض لا يعرف طعم الهزيمة أبدا في وجود الحارس العملاق في الديربي الأشهر عربيا وأفريقيا، غير أنه صاحب التألق فى خطف الأبيض بطولات الكأس والسوبر من غريمه التقليدي بعد تصديه لركلات الجزاء .

واحتفل نادى الزمالك اليوم، الاثنين، بعيد ميلاد حارسه العملاق محمود عبد الرحيم "جنش" ، ونشر الحساب الرسمي للقلعة البيضاء على موقعى التواصل الاجتماعى فيس بوك وتوتير صورة للحارس العملاق فى عيد ميلاده معلقا عليها، "عيد ميلاد سعيد لحارسنا محمود عبد الرحيم جنش.. كل سنة وأنت طيب".

حارس مرمى نادى الزمالك من مواليد 25 مايو 1987، حيث يعد جنش من أبرز الحراس المحببين لقلوب الجماهير البيضاء لما قدمه عبر تاريخه مع الأبيض قبل الإصابة القوية التى لحقت به مؤخرا مع المنتخب فى بطولة أمم أفريقيا .

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جنش لعب أمام الأهلى في 4 مباريات لم يخسر في احداها بل فاز في ثلاثة وتعادل في الرابعة وهى الأخيرة في القمة 117 في الدوري العام للموسم المنتهى ، ومن قبلها قاد الزمالك للفوز في في نهائي كأس مصر 2015، بهدفين دون رد، وفى سوبر 2017 فاز الزمالك على الأهلي في نهائي السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات، بعد تألق جنش حارس الفريق الأبيض في التصدي لركلات الترجيح أمام ثنائي الأهلي مؤمن زكريا وصالح جمعة، وكذلك في دوري2018 فاز الزمالك على الأهلي بهدفين مقابل هدف.