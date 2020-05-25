شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين سيتى كلوب والاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسئولو نادي سيتى كلوب على عمل بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية، لتنظيم مسابقات على المستوى المحلى مؤهلة إلى المنافسات العالمية، ويُسهل التعاون مع الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية أن أندية سيتى كلوب تحتوى بالكامل على فايبر إنترنت ومعدات صوتية ضوئية وأجهزة كمبيوتر وبلاى ستيشن لخدمة المشتركين خلال المرحلة المقبلة والعمل على نشر جميع الأنشطة سواء الرياضية أو الإلكترونية.

وشهدت الفترة الماضية إقبالاً كبيراً على الاشتراك فى عضوية سيتى كلوب، حيث قاربت الاشتراكات بمعظم الفروع فى المدن على الانتهاء بحد أقصى 800 عضوية لكل مدينة، فى بارقة أمل جديدة للرياضة المصرية التى تنتظر تغيراً جذرياً بعد إتاحة الفرصة أمام الجماهير للحصول على خدمات رياضية واجتماعية مميزة فى جميع أنحاء الدولة المصرية، لا تقل فى كفائتها عن الأندية الكبرى.

وكانت شركة استادات القابضة قد أعلنت، فى وقت سابق، عن إطلاق واحد من أكبر مشاريعها على الإطلاق فى مصر سلسلة فروع city club وهى سلسلة أندية اجتماعية ورياضية وترفيهية تقام فى جميع المحافظات تماشيا مع رؤية الدولة المصرية لتحسين حياة لكافة أفرد المجتمع المصري، فى إطار خطتها لتطوير صناعة الرياضة وإدارة المنشآت الرياضية فى مصر.

وستملك العائلات المصرية داخل سيتى كلوب فرصة أقوى فى الترابط الأسرى بالتجمع فى بيئة صحية واجتماعية سليمة لتمضية أجمل الأوقات وممارسة أفضل الأنشطة الرياضية والاجتماعية والترفيهية، وتسعى سلسلة سيتى كلوب لتقديم خدمات مختلفة فريدة ومميزة لكل أفراد الأسرة فى مكان واحد لأول مرة بالمدن والأقاليم لتضاهى فى جودتها الموجودة بأفضل مجتمعات الأندية فى القاهرة ، وقررت الشركة البدء فى افتتاح أول 5 فروع من سلسلة أندية city club فى أكتوبر القادم على أن يتم افتتاح باقى الفروع فى 15 مدينة فى شهر أكتوبر عام 2022.