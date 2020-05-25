مهاجم جالاتا سراي: "تريزيجيه" يرى أنني استطيع اللعب في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمدشريف:
أكد مباي دياني مهاجم نادي جالاتا سراي التركي، أن زميله السابق محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي السابق، وجه له عدد من النصائح للانتقال إلى أحد أندية إنجلترا خلال الفترة المقبلة.
دياني تحدث عبر صحيفة جارديان البريطانية، حيث أكد أنه يتواصل بشكل دائم مع تريزيجيه خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن المصري أقنعه بقدرته على اللعب في إنجلترا.
وقال المهاجم السنغالي: "أتحدث مع تريزيجيه بصورة منتظمة، دائمًا ما يؤكد لي قدرتي على اللعب في إنجلترا".
وأكمل: "تريزيجيه يقول لي دائمًا أنت طويل القامة وقوي، وأنني استطيع الانقضاض والحصول على الكرة، وأنني جيد في الكرات العالية بالإضافة إلى إنهاء الهجمات".
واختتم: "هذا هو ما أعرفه بالفعل، سواء كنت في جالاتا سراي أي أي نادِ آخر، لا استطيع الانتظار من أجل لعب كرة القدم من جديد وتسجيل الأهداف".
الجدير بالذكر أن دياني سبق له اللعب مع تريزيجيه أثناء تواجدهما في فريق قاسم باشا التركي، قبل أن يرحل السنغالي إلى جالاتا سراي والمصري لأستون فيلا.
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