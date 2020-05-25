الخطيب يطمئن على مدير جهاز السباحة بعد اصابته بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، مساء اليوم الإثنين، على الاطمئنان على حالة العقيد وائل عزت، مدير جهاز السباحة بالنادي، الذي أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها إصابته بفيروس كورونا.

وأعرب الخطيب عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لوائل عزت، مؤكدًا توفير كل الدعم والمساندة له، خاصة أنه واحد من أبناء النادي.

واوضح، أنه يثق في الجهد المبذول من الأطقم الطبية، التي تقوم بدور رائع وتتصدر الصفوف الأمامية فى مواجهة وباء «كورونا المستجد»، الذي يجتاح العالم.